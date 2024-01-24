Песков пока не комментирует информацию о крушении Ил-76 под Белгородом

Как отметил пресс-секретарь президента, "это достаточно новая, свежая информация"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не комментирует информацию о крушении самолета Ил-76 под Белгородом.

"Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать", - заявил представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию.

Как проинформировали минутами ранее в Минобороны России, Ил-76 Воздушно-космических сил РФ потерпел крушение в Белгородской области. На его борту находились 65 пленных Вооруженных сил Украины, перевозимых для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о "происшествии в Корочанском районе", не приведя дополнительных подробностей. Он добавил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Гладков также отметил, что изменил свой рабочий график и выехал в район.