Кремль обладает информацией о французских наемниках на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал власти Франции беречь своих граждан на фоне информации о наемниках

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Кремль настаивает на том, что обладает надежной информацией о присутствии французских наемников на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что французским властям лучше беречь своих граждан. "Мы все-таки настаиваем на том, что мы обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наемники, <...> считаем, что гораздо лучше все-таки бережнее относиться к своим гражданам и хотя бы им настоятельно рекомендовать не принимать участие во многом в преступных деяниях киевского режима", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле обращают внимание на заявления французских представителей о том, что они "ничего не могут сделать" с ситуацией вокруг наемников. "Мы сожалеем в этой связи", - сказал он.