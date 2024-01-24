Песков назвал одобрение заявки Швеции в НАТО суверенным правом Турции

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Анкара имеет свои обязательства перед своими союзниками по альянсу

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Одобрение парламентом Турции вступления Швеции в НАТО - это суверенное решение Анкары, у которой, к тому же, есть обязательства перед своими союзниками по альянсу. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Турция все-таки является членом Североатлантического альянса, - напомнил Песков. - Это совершенно очевидный факт, [Анкара] имеет свои обязательства, имеет свои переговорные процессы по этому альянсу".

"Это суверенное решение Турции", - подчеркнул представитель Кремля.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Турция как действующий член альянса выдвинула условием ее одобрения снятие эмбарго на поставки Анкаре оборонной продукции, а также сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Несмотря на некоторые взаимных претензии, в октябре 2023 года законопроект о ратификации присоединения Швеции к НАТО был внесен в турецкий парламент.

Даже после утверждения президентом Турции решения парламента Швеция не станет членом НАТО: ее присоединение к альянсу пока не одобрено другим членом - Венгрией.