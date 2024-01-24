В Кремле не рассматривают Надеждина как соперника Путина

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что выдвижение кандидатов не требует никакого согласования с исполнительной властью

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Кремль не рассматривает Бориса Надеждина как соперника также баллотирующегося в президенты РФ Владимира Путина, заявил на брифинге пресс-секретарь действующего главы государства Дмитрий Песков. Комментируя активный сбор подписей Надеждиным, представитель Кремля подчеркнул, что выдвижение кандидатов не требует никакого согласования с исполнительной властью.

"Мы не рассматриваем его как соперника", - ответил Песков на вопрос, рассматривают ли в Кремле Надеждина как соперника или угрозу.

"Совершенно не нужно ни с кем согласовывать [выдвижение кандидатом]. Есть определенный алгоритм действий, который нужно выполнить, - добавил Песков. - Есть полномочия ЦИКа <...> и есть конституционное право любого гражданина России, который соответствует определенным критериям, баллотироваться на должность президента".

Надеждин был выдвинут кандидатом на съезде "Гражданской инициативы" 23 декабря 2023 года, а 26 декабря подал документы в ЦИК. Центризбирком зарегистрировал уполномоченных Надеждина и дал разрешение открыть избирательный счет.

Помимо Путина и Надеждина, подписи для регистрации кандидатом в президенты РФ собирают также двое самовыдвиженцев - бьюти-блогер Рада Русских и эколог Анатолий Баташев, - и четыре кандидата от партий - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Трое претендентов от парламентских партий - Леонид Слуцкий (выдвинут ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди") - в соответствии с правилами уже зарегистрированы.