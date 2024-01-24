Госдума подготовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76

Глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов отметил, что самолет с украинскими военнопленными мог быть сбит

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии с тем, чтобы выяснить, какие ракеты могли стать причиной крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Соответствующее поручение спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты дал главе комитета Думы по обороне Андрею Картаполову.

"Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы, давайте подготовим обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают. Это нацистский режим. <…> Они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент", - подчеркнул Володин.

В ходе пленарного заседания Картаполов отметил, что самолет с украинскими военнопленными мог быть сбит. "Своих солдат расстреляли в воздухе. <...> Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных. Ракетами американскими, немецкими", - подчеркнул Володин.