ЦИК утвердил порядок применения средств видеонаблюдения на выборах президента

Видеонаблюдение будут вести во всех 89 регионах

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ на заседании окончательно утвердила порядок применения средств видеонаблюдения на выборах президента РФ, согласно которому оно будет осуществляться во всех 89 регионах.

"Решение принято", - объявила решение комиссии ее председатель Элла Памфилова.

За основу утвержденного порядка было взято постановление, принятое ЦИК 6 декабря. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев еще раз отметил, что видеонаблюдение на выборах президента РФ будет вестись во всех 89 регионах. В четырех регионах Донбасса и Новороссии оно будет осуществляться в тестовом режиме. В остальных 85 субъектах видеонаблюдение охватит около 40 тыс. избирательных участков. "Почти 80% избирателей будет голосовать на участках, где будет вестись видеонаблюдение - это не одна видеокамера, а две, позволяют видеть все, что происходит на избирательном участке", - сказал Булаев.

Говоря о новациях, он уточнил, что на предстоящих выборах уполномоченный член избиркома будет формировать список объектов, где будет использоваться видеонаблюдение, на портале госуслуг через личный кабинет избирательной комиссии.

Доступ к служебному порталу с трансляциями происходящего на участках будет у избирательных комиссий всех уровней, представителей зарегистрированных кандидатов и партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, наблюдателей от общественных палат, уполномоченного по правам человека, представителей Совета по правам человека, технических операторов (Минцифры России). Избиратели получат возможность следить за трансляциями в центрах общественного наблюдения.