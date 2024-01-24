Чекунков: Шпицберген должен стать образцовым проектом международного сотрудничества

Для этого Минвостокразвития и трест "Арктикуголь" реализуют антикризисный план, отметил глава ведомства

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Архипелаг Шпицберген должен стать туристическим магнитом и образцовым проектом международного сотрудничества, для этого Минвостокразвития и трест "Арктикуголь" реализуют антикризисный план. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в рамках "Правительственного часа" в Совете Федерации.

"Шпицберген это не только про добычу угля, это самые северные населенные пункты в мире, это серьезнейший магнит для туризма. Мы реализуем антикризисный план. <…> Цели здесь - сделать Шпицберген образцовым проектом международного сотрудничества", - сказал он.

Министр отметил, что к архипелагу есть интерес и со стороны стран БРИКС; Китая, Индии, в частности, - к созданию научных центров, научной станции. Он отметил, что уже есть большая туристическая востребованность. "К моменту, когда мы взяли управление над трестом, уже полтора года не было ни одной тонн угля, <…> теперь выручка в девять раз увеличилась от основной деятельности, в полтора раза увеличили объем субсидий, реконструируем инфраструктуру", - сказал Чекунков.

Он добавил, что тресту "Арктикуголь" удается поддерживать конструктивные отношения с норвежскими властями на Шпицбергене. "В первые месяцы работы мы реально прорывали блокаду, сейчас происходит гармоничное сосуществование. Убежден, что мы отметим столетие и усилим присутствие России на самом северном обитаемом архипелаге в мире", - резюмировал министр.

Правительство РФ в 2022 году передало в управление Минвостокразвития трест "Арктикуголь" - предприятие, которое с 1931 года обеспечивает присутствие России на Шпицбергене. Добыча угля на архипелаге до 2032 года должна сократиться в три раза, до 40 тыс. тонн в год. "Арктикуголь" владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.