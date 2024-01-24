Секретари Совбезов РФ и Ирана обсудили подготовку всеобъемлющего договора двух стран

Как сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ, заключение этого документа "придаст мощный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян обсудили разработку нового всеобъемлющего двустороннего договора Москвы и Тегерана. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Затронута разработка нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора. Подчеркнуто, что заключение этого основополагающего документа придаст мощный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах", - сообщили в пресс-службе аппарата СБ России по итогам встречи Патрушева и Ахмадияна в Москве.

Также в ходе переговоров Патрушев и Али Ахмадиян обсудили широкий круг вопросов в области безопасности. Сделан акцент на взаимодействии советов безопасности, правоохранительных органов, спецслужб. Отельное внимание было уделено и борьбе с терроризмом, а также вопросам информационной безопасности и обеспечению экономической безопасности в условиях санкционного давления стран Запада.

Помимо этого, Патрушев и Али Ахмадиян рассмотрели глобальные и региональные тенденции, а также предстоящие в этом году контакты по линии советов безопасности. "Согласован график деятельности рабочих групп совбезов двух стран по вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавили в Совбезе.

"Стороны отметили, что отношения России и Ирана продолжают укрепляться и выходят на качественно новый уровень по всему спектру направлений. Подтверждена нацеленность на практическую реализацию достигнутых договоренностей на высшем уровне", - подытожили в Совбезе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что новый межгосударственный договор предполагается подписать в ходе одного из ближайших контактов президентов России и Ирана. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, сообщал, что дата встречи президентов пока не определена.​​​​​