Косачев: международный трибунал по морскому праву может оценить действия США в Арктике

По словам вице-спикера Совета Федерации, действия Вашингтона не только пересекаются с интересами Канады и Японии, но и затрагивают экономические интересы других стран, включая Россию

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Международный трибунал по морскому праву ООН мог бы дать квалифицированное заключение на действия США по расширению своих границ на континентальном шельфе в Арктике. Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, подобные действия Вашингтона не только пересекаются с интересами Канады и Японии, но и затрагивают экономические интересы других стран, включая Россию.

"Нужно обязательно держать эту ситуацию на слуху, на плаву в международном дискурсе. Но есть и юридические механизмы для того, чтобы не допускать таких односторонних и неправовых действий США. В частности, с нашей точки зрения, актуальным является запрос консультативного заключения Международного трибунала по морскому праву, который действует в рамках ООН, который <...> мог бы дать квалифицированное заключение по этому вопросу в интересах всех арктических государств", - сказал сенатор в ходе правительственного часа в Совфеде с участием министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Он сообщил, что сенаторы консультируются по этому вопросу с МИД России. "Рассчитываем на поддержку вашего ведомства. Просьба на эту ситуацию тоже обратить внимание", - добавил Косачев.

Парламентарий напомнил, что США не являются участниками Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая регулирует соответствующие вопросы. По его словам, каждая арктическая страна, включая Российскую Федерацию, делает заявки на расширение своего шельфа, но это делается в рамках международного права и тех предписаний, которые устанавливает конвенция. "В частности, мы обращаемся с нашими заявками в комиссию ООН по границам континентального шельфа. Американцы поступили, что называется, совершенно грязно с точки зрения международного права. Самое главное, что они очевидно "заступили" на пространство, которое затрагивает интересы других стран", - отметил вице-спикер Совфеда.

Он подчеркнул, что "формально новые американские границы пересекаются с границами Канады и Японии". "Но с точки зрения экономических интересов, это затрагивает всех и каждого, включая Российскую Федерацию, потому что шельф - это недра, это дно, это морские организмы", - сказал Косачев.

В конце декабря агентство Bloomberg сообщило, что США в одностороннем порядке заявили о расширении претензий на суверенитет над значительной частью континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. По данным издания, администрация президента Джо Байдена "значительно расширила претензии США на суверенитет над дном океана на территорию, вдвое превышающую размер Калифорнии". Речь идет об опубликованном ранее заявлении Госдепартамента США, которое содержит новую карту расширенного континентального шельфа с обозначением внешних границ зоны, на обладание суверенитетом над которой претендуют США. Расширенный континентальный шельф занимает около 1 млн кв. км и преимущественно располагается в Арктике и Беринговом море.