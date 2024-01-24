Толстой отметил положительные изменения в культурных связях России и зарубежных стран

Советник президента РФ по культуре напомнил, что "Словакия отменила приказ своего министерства культуры о том, чтобы не поддерживать культурные связи с Россией"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россия видит положительные изменения в части культурного взаимодействия с зарубежными странами, заявил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой на пресс-конференции в ТАСС.

"Надо сказать, что особые отношения у России с Сербией, славянскими странами, балканскими странами. Мы сейчас видим, Словакия отменила приказ своего министерства культуры о том, чтобы не поддерживать культурные связи с Россией. Какие-то подвижки мы здесь видим", - сказал Толстой.

Как отметил академик Российской академии художеств, скульптор Айдын Зейналов, в нынешних условиях России необходимо развивать собственное самосознание. "Весь мир и особенно мы сейчас находимся в непростых политических и экономических реалиях. И в связи с этим очень важно развивать уровень самосознания, очень важно развивать собственную значимость, осознание того наследия, которым мы являемся", - подчеркнул он.

20 января министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество республики в сфере культуры с РФ и Белоруссией.