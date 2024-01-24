Путин заявил, что Россия следит за ситуацией в Чаде

По словам президента, РФ будет содействовать стабилизации в этой стране

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россия внимательно следит за ситуацией в Чаде и будет содействовать стабилизации в этой стране. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идриссом Деби Итно.

"Мы внимательно следим и за ситуацией, которая складывается в вашей стране", - сказал глава российского государства. "Вы знаете, что мы с большой тревогой следили за тем, что происходило с точки зрения борьбы с террористическими вылазками, за тем, что произошло с вашим отцом. Мы скорбим", - добавил Путин, еще раз выразив соболезнования своему собеседнику. Президент РФ заверил, что российская сторона "будет всячески содействовать" стабилизации ситуации в Чаде.

Путин заявил, что рад тому, что властям республики удалось провести референдум по конституции. "Уверен, что и выборы в ближайшее время пройдут всеобщие на высоком уровне. Мы рады тому, что вам удается и удалось стабилизировать ситуацию в стране", - добавил он.

О республике и политической ситуации в ней

Чад - государство в Центральной Африке, которое граничит с Ливией, Суданом, Центрально-Африканской Республикой, а также с Камеруном, Нигерией и Нигером.

Это президентско-парламентская республика. Предыдущие выборы на высший пост состоялись там в апреле 2021 года, на них был переизбран Идрисс Деби Итно (отец нынешнего лидера), который руководил страной около 30 лет.

Однако прямо в день выборов в Чад со своих баз в Ливии вторглись отряды повстанцев. Их основные силы были оперативно уничтожены, но президент, лично руководивший операцией, спустя несколько дней умер от ранений.

После этого армия во главе с его сыном Махаматом Идриссом Деби Итно взяла власть в свои руки. Было объявлено о создании переходного национального совета и переходного правительства.

Власти и оппозиция договорились в октябре 2022 года продлить переходный период до 2024 года. Принятая в минувшем декабре на референдуме новая Конституция Чада позволяет Махамату Идриссу Деби Итно баллотироваться на пост президента. Пока дата проведения президентских выборов в Чаде не установлена, однако они должны пройти до конца текущего года.