МИД РФ: Украина поставила под вопрос возможность любых договоренностей, сбив Ил-76

Киев совершил акт безумного варварства, заявил посол по особым поручениям министерства по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Киев совершил акт безумного варварства, сбив Ил-76, и поставил под вопрос возможность любых договоренностей. Об этом заявил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего полное пренебрежение к человеческой жизни. Они, нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения и "пустили в расход" своих же сограждан, - отметил дипломат, комментируя соответствующий инцидент. - Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах. Те гарантии что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений".