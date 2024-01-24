В Запорожской области на выборах президента РФ можно будет голосовать по паспорту Украины

С 29 января на территории области начнет работу проект "Мобильный избиратель", откроются 19 пунктов приема заявлений

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Жители Запорожской области на выборах президента РФ в марте 2024 года смогут проголосовать по украинским паспортам. Об этом сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

"Жители области смогут проголосовать по документам, кроме российского паспорта, также по паспортам гражданина Украины - это синий (обычная книжечка, в которой есть регистрация на территории Запорожской области), и ID-карта с листом регистрации, либо без листа регистрации", - сказала Катющенко.

Глава регионального избиркома подчеркнула, что с 29 января на территории области начнет работу проект "Мобильный избиратель", откроются 19 пунктов приема заявлений.

"Это означает, что, если на территории Запорожской области находятся люди из других регионов, к примеру из Московской, Ленинградской, Курской областей, они смогут прийти в эти пункты приема заявлений с документом, удостоверяющим личность, - это паспорт гражданина РФ, и подать заявление о том, чтобы его сняли с места регистрации там, где он проживает постоянно, и приписали на какой-то избирательный участок", - уточнила глава регионального избиркома.

Она добавила, что "в день голосования этот человек сможет прийти на участок, который мы ему поможем определить по месту нахождения, где ему будет удобно - это будет город Мелитополь, Бердянск, Токмак и проголосовать".

Досрочное голосование

Досрочное голосование населения на выборах президента РФ пройдет на всей территории Запорожской области, оно будут продолжаться несколько дней. "Еще мы не определили точно дату, но то, что будет такая возможность, и члены участковых избирательных комиссий придут непосредственно на дом к людям, такая возможность будет предоставлена. Досрочное голосование у нас будет проходить в течение нескольких дней", - сказала Катющенко.

Глава регионального избиркома уточнила, что хотя голосовать досрочно сможет вся область, "точно также будет организовано трехдневное голосование - 15, 16 и 17 марта. 17 марта для работы будут открыты все избирательные участки за исключением участков, которые находятся в зоне боевых действий". По словам Катющенко, всего на территории Запорожской области будут работать 599 избирательных участков, а также два временных избирательных участка в лечебных учреждениях.

В 2023 году на первых после вхождения Запорожской области в состав РФ выборах в законодательное собрание региона и муниципальные органы власти досрочное голосование проводилось с 31 августа по 7 сентября.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.