В Москве разместили около 1,5 тыс. плакатов с информацией о выборах президента России

Информирование избирателей о предстоящих выборах ведется во взаимодействии с органами исполнительной власти города

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. информационных плакатов о предстоящих 15-17 марта выборах президента РФ разместили на различных носителях во всех округах Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

"В Москве информирование о предстоящих выборах идет во всех округах столицы. Информационные плакаты с периодом голосования размещаются в том числе на рекламных носителях в соответствии с поступившими от МГИК (Московской городской избирательной комиссии - прим. ТАСС) объемами. На сегодняшний день - это порядка 1,5 тыс. сторон. Кроме того, планируется информационная кампания о возможности проголосовать на выборах дистанционно", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мосгоризбиркома, информирование избирателей о предстоящих выборах ведется во взаимодействии с органами исполнительной власти города.

"С первых дней избирательной кампании по выборам президента России в Москве было развернуто информирование москвичей о предстоящем 15-17 марта голосовании. И если в самом начале этой работы в целях информирования были задействованы в основном электронные рекламные носители на основных автомобильных дорогах города, например МКАД, то на сегодняшний день мы говорим уже о широкомасштабном вовлечении в информирование о выборах президента почти всех ключевых отраслей городского хозяйства и инфраструктуры", - добавили в комиссии.

Так, информационные плакаты размещают на объектах московского транспорта: в поездах, вестибюлях и переходах станций Московского метрополитена, на остановочных павильонах наземного транспорта, а также в салонах автобусов и трамваев. Кроме того, используются рекламные и информационные уличные конструкции: лайтбоксы, медиафасады, сити-форматы и цифровые билборды; объекты торговли, услуг, медицинских и образовательных учреждений, в том числе магазины, торговые центры, поликлиники, вузы; а также информационные стенды у входа в подъезды жилых домов и в самих подъездах.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.