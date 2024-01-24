Никарагуа и Крым намерены подписать план экономического сотрудничества

Встреча российской делегации и представителей Никарагуа прошла 23 января

КАРАКАС, 24 января. /ТАСС/. Никарагуа и Совет министров Республики Крым подпишут план действий в сфере торгово-экономического сотрудничества на 2024-2026 годы. Об этом сообщила вице-президент центральноамериканской страны Росарио Мурильо.

"В нашей стране проводится встреча по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Никарагуа и Крымом. Мы планируем подписать план совместных действий на период 2024-2026 годов. Речь идет о сотрудничестве в сфере экономики, торговли, а также в области инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и туризма", - отметила вице-президент в эфире местного телеканала Canal 4.

Встреча российской делегации и представителей властей Никарагуа прошла 23 января. В состав российской делегации вошли заместитель председателя совета министров Республики Крым Ирина Кивико и постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Российскую делегацию принимал спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо.

Также стороны планируют подписать соглашение о побратимстве между городами Ялта и Гранада. "Никарагуанцы гордятся тем, что принимают российскую делегацию и укрепляют связи между братскими народами", - подчеркнула вице-президент.

Ранее правительство Никарагуа и представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза) подписали меморандум о сотрудничестве и план совместных мероприятий на 2024-2027 годы.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.