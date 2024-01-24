Мезенцев: РФ и Белоруссия в своих планах не руководствуются давлением Запада

Они ориентируются на собственную сплоченность и интеграционное взаимодействие, добавил госсекретарь Союзного государства

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия в своих планах не руководствуются давлением Запада, а ориентируются на собственную сплоченность и интеграционное взаимодействие. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Россия и Беларусь находятся во временном поле тех вызовов и угроз, которые определяет для нас Запад. Но при этом мы сами для себя определяем наши планы, отнюдь не в ответ на внешнее давление <...>. Совершенно иной уровень сплоченности, масштаб и глубина интеграционного взаимодействия, потому что так определили наши национальные лидеры", - сказал он, выступая на открытии пятого форума Ассоциации вузов России и Белоруссии, который проходит 24 25 января в МГУ.

Мезенцев добавил, что в этом году отмечается 25 лет со дня подписания Союзного договора. "У нас нет никаких сомнений, что сегодня интеграция - это единственно возможный путь к тому, чтобы мы были конкурентоспособнее, сплоченнее и сильнее", - подчеркнул он.

22 декабря Мезенцев заявил по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров СГ в Координационном центре правительства РФ, что западные страны, видя сплоченность России и Белоруссии, понимают, что отношения двух стран разрушить невозможно.