Делегация РФ в Вене заявила, что США продолжают накачивать Украину кассетными боеприпасами

Член делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова отметила, что США не только получают финансовую выгоду от передачи кассетных боеприпасов, но и заменяют устаревшие образцы в своем арсенале новыми, высокотехнологичными изделиями

ВЕНА, 24 января. /ТАСС/. США продолжают поставлять на Украину кассетные боеприпасы в больших количествах, несмотря на запрет их применения по гражданским объектам. Об этом заявила член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).

"Российская Федерация вновь обращает внимание на продолжающуюся "накачку" Украины кассетными боеприпасами. Несмотря на то что Украина и США не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам, для них действует императив международного гуманитарного права, который запрещает применение любых вооружений против мирного населения и по гражданским объектам", - подчеркнула Жданова.

Она также отметила, что США не только получают финансовую выгоду от передачи Киеву кассетных боеприпасов, но и заменяют устаревшие образцы в своем арсенале более новыми, высокотехнологичными изделиями. "Передача подобных боеприпасов украинским вооруженным формированиям является очередным подтверждением агрессивных целей Вашингтона, одержимого нанесением "стратегического поражения" нашей стране", - заявила Жданова.

Кассетные боеприпасы - это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные и другие). Они есть на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. 1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 111. Они, в частности, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.