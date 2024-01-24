Делегация РФ прокомментировала включение гендерной повестки в национальные стратегии ОБСЕ

Член делегации в Вене Юлия Жданова сообщила, что это противоречит основополагающим принципам организации

ВЕНА, 24 января. /ТАСС/. Попытки включить гендерную повестку в национальные стратегии по разминированию стран ОБСЕ не соответствуют российским реалиям и противоречат основополагающим принципам организации. Об этом заявила член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).

"Не можем не затронуть содержащиеся в концептуальной записке заседания вопросы касательно включения "гендерных аспектов и аспектов многообразия" в национальные стратегии по гуманитарному разминированию. Рассматриваем их как не соответствующие российским национальным реалиям", - сказала дипломат. Она отметила, что "в профильных подразделениях России не задействованы лица женского пола и такие планы на обозримую перспективу отсутствуют". "Убеждены, что активно продвигаемая Западом формулировка содержит риски вмешательства во внутренние дела государств - участников ОБСЕ, что не соответствовало бы основополагающим принципам организации", - подчеркнула Жданова.

По ее словам, расширение масштабов непрофильной работы ФСОБ "едва ли можно рассматривать" как отвечающее интересам укрепления единственной сохранившейся в Европе военно-политической диалоговой площадки. Дипломат призвала ФСОБ "сконцентрироваться на таких крупных проблемах, как необходимость преодоления деградации международно-правовой системы в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения в условиях многочисленных нарушений положений Конвенции о негуманном оружии и Конвенции о запрещении противопехотных мин, а также норм и принципов международного гуманитарного права".

Гендерная повестка регулярно вносится в различные программы и документы ОБСЕ по инициативе западных стран. В частности, в 2021 году организация выпустила доклад о "связи гендера и коррупции". Текущим председателем ФСОБ ОБСЕ является Кипр, председательство в 2024 году перешло к Мальте.