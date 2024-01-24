Соглашение о приграничном сотрудничестве России и Финляндии прекратило действие

В МИД РФ ранее заявляли, что это ответ на конфронтационные действия Финляндии в отношении России

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Соглашение о приграничном сотрудничестве между Москвой и Хельсинки прекратило свое действие 24 января. Об этом говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации сообщении МИД РФ.

"24 января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года", - указали в дипведомстве.

25 октября 2023 года посол Финляндии Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ. Ему заявили, что в числе ответных мер на конфронтационные действия Финляндии в отношении России принято решение о прекращении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству. В ноте отмечалось, что в соответствии со статьей 14 этого соглашения оно прекратит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 года.