Делегаты РФ и Казахстана обсудили создание группы по мониторингу опасных инфекций

В МИД РФ обратили внимание, что эти консультации позволили подтвердить единство подходов России и Казахстана к проблематике биобезопасности

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Представители России и Казахстана обсудили инициативу об организации совместной группы по мониторингу особо опасных инфекций в приграничных районах. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Состоялась дискуссия по инициативам Казахстана об организации совместной группы по мониторингу особо опасных инфекций в приграничных районах и создании Международного агентства по биологической безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном по итогу российско-казахстанских консультаций в межведомственном формате по вопросам биологической безопасности, которые прошли в Саратове 23 января.

В МИД РФ пояснили, что в ходе встречи стороны обменялись оценками угроз биобезопасности на территориях России и Казахстана. "Рассмотрена реализация договоренностей по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества, - уточнили там. - Обсуждены вопросы оптимизации и повышения эффективности взаимодействия в данной области, в том числе путем формирования соответствующего консультативного механизма".

В российском дипведомстве обратили внимание, что эти консультации позволили подтвердить единство подходов России и Казахстана к проблематике биобезопасности. "Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего - в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной Ассамблеи ООН, а также ОДКБ, СНГ и ШОС", - указали в МИД РФ.