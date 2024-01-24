Глава Бурятии предложил отказаться от прямых выборов мэра Улан-Удэ

Законопроект рассмотрят на сессии Народного Хурала 29 февраля

УЛАН-УДЭ, 24 января. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил отказаться от прямых выборов мэра Улан-Удэ и внес соответствующий законопроект на рассмотрение Народного Хурала (парламента) Бурятии. Документ размещен на сайте регионального заксобрания.

"Представленным законопроектом предлагается внести изменения в статью 22 Закона Республики Бурятия "Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия", установив, что глава муниципального образования "Город Улан-Удэ" избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект будет рассмотрен на очередной четвертой сессии Народного Хурала 29 февраля.

По словам председателя Улан-Удэнского горсовета Чимита Бальжинимаева, такая инициатива "действительно назрела" и сейчас "нужно работать, а не увлекаться политикой". "Нужно заниматься насущными делами - теми, которые приносят реальную пользу жителям столицы Бурятии. У нас много задач, которые предстоит решить в ближайшие годы - реализация мастер-плана, инфраструктурные проекты, благоустройство, ремонт дорог и многое другое. При таком объеме работы и в условиях специальной военной операции, считаю, не время отвлекаться на такие ресурсоемкие задачи, как всенародные выборы Улан-Удэ, конкурсный формат избрания градоначальника на сегодня наиболее экономичен, и не менее эффективен", - приводит пресс-служба Горсовета слова Бальжинимаева.

Прошлые выборы мэра Улан-Удэ прошли 8 сентября 2019 года. Они были прямыми. Победил занимавший тогда пост исполняющего обязанности главы города Игорь Шутенков (самовыдвиженец, 52,52% голосов).