Россия запросила срочное заседание СБ ООН по атаке на Ил-76

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва рассчитывает, что Франция как председатель выполнит свои обязательства как можно скорее

ООН, 24 января. /ТАСС/. Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) по атаке Киева на российский самолет Ил-76 и рассчитывает, что Франция как председатель выполнит свои обязательства как можно скорее. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях СБ ООН.

"Мы запросили уже где-то около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск - прим. ТАСС). Очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее. Не хотелось бы, чтобы повторилась история 2022 года, когда после инсценировки в Буче <...> британское председательство трое суток отказывалось созывать такое заседание", - сказал Лавров.

Саму атаку на Ил-76 глава МИД РФ назвал "очередным фактом использования киевским режимом террористических методов". "Украинских военнопленных везли в Белгородскую область для того, чтобы совершить очередной обмен, согласованный между Москвой и Киевом. Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным", - добавил министр.