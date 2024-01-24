Лавров: у стран ОИС серьезный настрой на переговоры по ближневосточному урегулированию

Глава МИД РФ выразил сожаление в связи с тем, что квартета международных посредников больше нет

ООН, 24 января. /ТАСС/. Страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) очень серьезно настроены на начало переговоров по палестино-израильскому урегулированию с эффективными посредниками. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН).

Министр указал, что в палестино-израильском урегулировании "нет другого пути, кроме выполнения решений Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи [ООН] о создании палестинского государства на тех принципах, которые были в свое время всеми одобрены". "Имею в виду и границу 1967 года, столицу в Восточном Иерусалиме и обеспечение жизнеспособности палестинского государства, которое в мире и безопасности будет жить бок о бок с Израилем и со всеми другими странами региона, - сказал он. - Если в очередной раз после того, как такая задача была впервые поставлена еще в конце 1940-х годов и все эти долгие десятилетия эту задачу, обязанность создать палестинское государство, забалтывали и пытались всячески растворить в неких половинчатых инициативах, если сейчас повторится такая же история, то мы гроздья очередного конфликта, очередной вспышки насилия посеем в очередной раз. Большинство членов ООН это понимают".

"Я встречался со многими арабскими странами, только что у меня была большая встреча со всеми послами, которые представляют страны - члены Организации исламского сотрудничества. У всех очень решительный настрой на то, что должно быть принято официальное решение о создании палестинского государства и начаты переговоры, которые должны сопровождаться нейтральными, эффективными посредниками", - сказал глава МИД РФ.

Посреднический механизм

Лавров выразил сожаление в связи с тем, что квартета международных посредников больше нет. "Соединенные Штаты сделали все, чтобы подорвать его работу, объявив, что самостоятельно будут заниматься посредничеством. К чему это привело - мы все хорошо знаем", - констатировал он. "Конечно же, мы будем твердо выступать за то, чтобы инициативу в создании такого посреднического механизма, который будет готовить в идеале международную конференцию по палестинскому вопросу, инициативу должны на себя взять страны региона, прежде всего - страны-члены Лиги арабских государств", - отметил министр.

Восстановление единства

"Но первым шагом, и я вчера об этом говорил, сегодня мы говорили об этом со странами Организации исламского сотрудничества, нам представляется абсолютно необходимым сделать усилия по восстановлению палестинского единства, чтобы все палестинские фракции и все те, кто с ними работает из-за рубежа, собрались вместе и объявили о восстановлении единства палестинского народа в качестве прочного фундамента будущего палестинского государства", - заявил глава российской дипломатии. "Без этого все схемы, которые витают в кулуарных беседах, нежизнеспособны. Они нацелены лишь на то, чтобы создать видимость перемен в Газе без ее объединения с Западным берегом в рамках единого государства, [нацелены на то, чтобы] опять сохранить расколотой и неединой палестинскую сторону, выиграть время", - акцентировал внимание Лавров.