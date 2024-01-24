Лавров призвал имеющие влияние на Израиль страны обеспечить его участие в переговорах

По словам главы МИД РФ, Москва обеспокоена заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что речи о создании палестинского государства не идет

ООН, 24 января. /ТАСС/. Москва обеспокоена заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что речи о создании палестинского государства не идет. Россия будет добиваться того, чтобы страны, оказывающие на Израиль большее влияние, обеспечили его участие в переговорном процессе по урегулированию ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, нас очень обеспокоило заявление премьер-министра Израиля о том, что речи о создании палестинского государства не идет, поскольку в любом случае урегулирование возможно только через переговорный процесс. Мы рассчитываем, что те, кто имеет влияние на израильскую сторону, влияние больше, чем у нас оно имеется, выполнят свою функцию и обеспечат добросовестное участие израильской стороны в переговорном процессе. Мы будет этого добиваться", - указал министр на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.