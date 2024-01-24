Лавров указал на признание Киева о причастности к крушению Ил-76

По словам главы МИД РФ, Киев сразу же после крушения российского самолета заявил о своей "очередной победе", но быстро стал заметать эти публикации под ковер после выяснения обстоятельств

ООН, 24 января. /ТАСС/. Киев сразу же после крушения российского самолета Ил-76, перевозившего пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил о своей "очередной победе", но быстро стал заметать эти публикации под ковер после выяснения обстоятельств. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

Он обратил внимание на первые сообщения, которые появились в украинских СМИ сразу после этого ЧП. "Тут же после того, как самолет разбился после обстрела из зенитных орудий, украинская сторона заявила о своей очередной победе, об очередной победе "доблестных Вооруженных сил Украины", - констатировал министр, отвечая на вопрос ТАСС.

Лавров отметил, как быстро поменялась позиция в украинской прессе. "Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, <...> сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих "победах" и пытается придумать какие-то другие объяснения", - описал происходящее он.

Глава МИД России подчеркнул, что Украина "не могла не знать" о подготовке обмена пленными. В целом же, добавил он, сейчас РФ устанавливает факты крушения Ил-76 и причины, "по которым украинская сторона этот преступный акт совершила".

"Мы только-только эту информацию получили, она проверяется. В том числе и для этого мы настаиваем на созыве сегодня заседания Совета Безопасности [ООН], где украинская сторона могла бы рассказать, как все это произошло", - добавил министр.