Лавров заявил, что не хотел бы спекулировать насчет осведомленности США об атаке ХАМАС

Глава МИД РФ отдельно отметил, что Россия осудила теракт ХАМАС

ООН, 24 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в курсе различных сообщений о якобы осведомленности США и израильских спецслужб о подготовке атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, но не хотел бы спекулировать на этой теме в отсутствие доказательств.

"Я слышу то же самое, что слышите вы. Такие рассуждения появляются в публичной сфере. Никаких доказательств никто не видел, и я не хотел бы спекулировать насчет того, правда это или нет", - подчеркнул Лавров, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции по итогам его участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Много конспирологических теорий излагается, - отметил Лавров. - Внутри Израиля были разговоры о том, что израильские специальные службы, службы безопасности не могли не знать об этом".

"Были разговоры о том, что Соединенные Штаты, которые через свои спутники наблюдают за каждой точкой земного шара, а за Ближним Востоком особенно плотно, не могли не заметить перемещение большого количества людей, техники, дронов", - отметил российский министр и напомнил, что "еще за две недели до 7 октября (дата атаки ХАМАС - прим. ТАСС) [помощник президента США по нацбезопасности] Джейк Салливан в каком-то интервью сказал, что обстановка на Ближнем Востоке никогда не была так спокойна за последние 20 лет".

Лавров отдельно отметил, что Россия осудила теракт ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.