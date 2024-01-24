Лавров: процесс в Международном суде по иску Украины о геноциде запредельно политизирован

Глава МИД РФ отметил, что "около 40 западных стран в нарушение всех прецедентов записались на украинской стороне"

ООН, 24 января. /ТАСС/. Процесс в Международном суде ООН по иску Украины против РФ по конвенции о геноциде запредельно политизирован, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Как вы знаете, Украина обвиняет Россию в том, что мы нарушили конвенцию о геноциде, и обратилась в Международный суд. Около 40 западных стран в нарушение всех прецедентов записались на украинской стороне. Поэтому то, что этот процесс будет запредельно политизирован, сомнений никаких нет", - сказал министр.

Комментируя иск в Международный суд ООН, поданный властями ЮАР в связи с возможным нарушением израильской стороной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Лавров отметил, что "судьи обязаны быть беспристрастными, кроме, наверное, судей Международного уголовного суда, у которых свои правила". "Международный суд [ООН] всегда имел высокую репутацию. Будем надеяться, что он будет руководствоваться буквой международного права, включая международное гуманитарное право. В судебную систему мы вмешиваться не хотели бы", - добавил он.

Глава МИД РФ также напомнил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по иску ЮАР против Израиля. "Он сказал, что иск ЮАР к Израилю в Международный суд за действия в секторе Газа отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта. Если это так, то внимание [к этому конфликту] якобы уделяется, но его отвлекают. Мы не видим никакого внимания со стороны Соединенных Штатов, кроме как попытки заболтать всю эту ситуацию, не допустить каким-либо образом принятия Советом Безопасности [ООН] прямого, недвусмысленного решения о прекращении боевых действий", - указал Лавров.

По его словам, РФ видит вместо этого "попытки использовать формулировки, которые по сути дела дают карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев".

"Посмотрим. Суд имеет свои обязанности, свой статут, в котором записаны его полномочия", - заключил глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН назначил на 26 января оглашение решения о предупредительных мерах по поданному ЮАР иску против Израиля о возможном геноциде в секторе Газа.

Об иске Украины в Международный суд

После начала в 2022 году специальной военной операции России на Украине (СВО) Киев подал иск в Суд ООН, касающийся интерпретации и применения Конвенции 1948 г. В частности, в нем Киев отвергает, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и проведения СВО. Россия возражает против наличия у Суда юрисдикции рассматривать этот иск. Как заявляли в МИД РФ, "претензии Киева в действительности сводятся к оспариванию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а также статуса ДНР и ЛHP", но "к этим вопросам упомянутая конвенция не имеет никакого отношения".

В новость внесена правка (20:26 мск) - уточняется иск.