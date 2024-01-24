Лавров: аспекты размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии были разъяснены лидерами стран

Как подчеркнул глава МИД РФ, США последовательно упустили все возможности по избежанию эскалации

ООН, 24 января. /ТАСС/. Аспекты размещения Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии были разъяснены президентами этих государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

Журналистка спросила Лаврова о размещении ТЯО в Белоруссии, в частности, намерена ли Москва применять его на территории Украины. "До вас информация как-то долго доходит, это (заключение договоренности о размещении ТЯО в Белоруссии - прим. ТАСС) произошло полгода назад", - сделал замечание министр.

"Все было объяснено президентом России [Владимиром Путиным], президентом Белоруссии [Александром Лукашенко]", - подчеркнул глава МИД РФ.

Как обратил внимание Лавров, с самого начала было объяснено, что Россия и Белоруссия приняли это решение с учетом мер США и их союзников по модернизации того ядерного оружия, которое в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) находится в пяти странах НАТО. "[Также] с учетом того, что военнослужащие этих пяти стран обучаются действиям по применению этого тактического ядерного оружия, учитывая, что мы долгие годы, когда американцы пытались поставить тему тактического ядерного оружия чуть ли не в центр нашей дискуссии о стратегической стабильности, пытались добиться того, чтобы все тактическое ядерное оружие США вернулось на территорию США хотя бы потому, что его расположение в Европе для нас носит стратегический характер, это совсем рядом с нашими границами", - добавил министр.

Глава МИД РФ указал, что США категорически отказывались возвращать ядерное оружие на свою территорию. "Мы тогда сказали, что поскольку они модернизируют свои арсеналы тактического ядерного оружия, мы не можем до конца понимать, зачем это делается, поэтому опять-таки, учитывая, что они отказываются уводить эти вооружения на свою территорию, мы по просьбе президента Белоруссии передадим часть нашего тактического ядерного оружия на размещение на территории Республики Беларусь, - сказал министр. - Все об этом знали. Запад, конечно, пытался немножко поднимать истерику исходя из того, что ему-то можно, а нам нельзя".

Как подчеркнул Лавров, США последовательно упустили все возможности по избежанию эскалации. "Уничтожили практически все договоры и отказываются привести свое тактическое ядерное оружие в рамки Договора о нераспространении, который пока еще они не нарушили", - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Размещение ТЯО в Белоруссии

Путин 25 марта 2023 года объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они могли нести специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца 2023 года. Лукашенко 23 июня заявил, что значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов уже находится в республике.