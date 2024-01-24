Лавров: Россию не волнует, что ей не поверит международное сообщество по Ил-76

Глава МИД РФ отметил, что по событиям в Буче за два года так и нет никаких фактов

ООН, 24 января. /ТАСС/. Россию не волнует, что ей не поверит международное сообщество по ситуации с крушением самолета Ил-76, по событиям в Буче за два года так и нет никаких фактов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совета безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН).

"Совершенно не переживаю, что международное сообщество может не поверить. Как я уже сказал, международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою, в общем-то, дискредитирующую позицию", - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си о том, волнует ли РФ, что международное сообщество может не поверить, что в самолете Ил-76 находились украинские военнопленные.

Лавров подчеркнул, что после ситуации в Буче против России ввели дополнительные санкции, не предоставив доказательств ее виновности. "Два года скоро будет, как мы просим хотя бы обнародовать фамилии людей, чьи тела были продемонстрированы, в том числе в репортаже Би-би-си", - подчеркнул глава дипведомства.

Он отметил, что Россию не волнует, верит ли в ее версию международное сообщество, под которым, по его мнению, понимают прежде всего Запад и англосаксов, так как они "всячески уходят от честного разговора и от ответа на прямые вопросы". "Правда глаза колет", - констатировал Лавров.

Он также указал, что Москва до сих пор не может получить ни одного ответа от Лондона относительно отравления в Солсбери, это 45 официальных запросов по линии генеральной прокуратуры, на которые британские власти обязаны отвечать в соответствии с международными конвенциями и двусторонней конвенцией.