Лавров: Запад пытается "заманивать" Азербайджан и Армению для урегулирования в Брюссель

Глава МИД РФ сообщил, что на Западе решили, что роль России в урегулировании между Азербайджаном и Арменией неправильна

ООН, 24 января. /ТАСС/. Запад решил, что роль РФ в урегулировании между Азербайджаном и Арменией неправильна и пытаются "заманивать" их в Брюссель, Париж и Вашингтон. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Лично президент [России Владимир] Путин сыграл решающую роль в том, как удалось остановить войну в ноябре 2020 года и в том, как согласовали несколько трехсторонних документов на высшем уровне армяно-азербайджано-российских, в которых определены ключевые параметры урегулирования, в том числе вопросы делимитации границы, разблокирования торговых и транспортных маршрутов и подписания мирного договора", - отметил он.

"В последнее время мы видим, как уже после достижения этих договоренностей западные коллеги решили, что как-то неправильно, что России удается достигать прогресса на этом направлении, и они стали заманивать армян, азербайджанцев то в Брюссель, то в Париж, то в Вашингтон, то в Прагу", - добавил министр.