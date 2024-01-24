Лавров заявил, что размещение миротворцев в Карабахе не касается Еревана

Глава МИД сообщил, что это вопрос Москвы и Баку

ООН, 24 января. /ТАСС/. Вопрос размещения российских миротворцев в Карабахе не касается армянской стороны, это вопрос двусторонних отношений Москвы и Баку. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"У нас там [в Карабахе] действительно остаются миротворцы даже после того, как все признали Карабах азербайджанской территорией. Но вопрос этот уже не касается армянской стороны, это вопрос двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном", - подчеркнул министр.