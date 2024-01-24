Лавров назвал торгом предложения о временном прекращении огня в секторе Газа

Глава МИД РФ отметил, что обязательным обсуждении должен стать вопрос создания палестинского государства

ООН, 24 января. /ТАСС/. Предложения о временном прекращении огня в секторе Газа являются торгом и отвлекают от существа проблемы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Предложения, которые выдвигаются, <…> это идет именно торг, который отвлекает от существа проблемы. А существо [проблемы] должно заключаться в немедленном прекращении огня", - сказал он, отвечая на вопрос об отказе ХАМАС на предложение Израиля о двухмесячном прекращении огня в обмен на освобождение всех заложников.

Лавров отметил, что обязательным обсуждении должен стать вопрос создания палестинского государства. "Можно сколько угодно рассуждать о том, что ХАМАС не признает еврейское государство, и тем самым оправдывать продолжение бойни в Газе. Если мы будем только обращать внимание на поверхность происходящего, на отдельные проявления, и не видеть горизонта, где обязано появиться палестинское государство, подобного рода инциденты будут вспыхивать сплошь и рядом", - пояснил глава МИД РФ.