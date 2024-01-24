Лавров заявил, что США давно держат ядерное оружие в пяти странах НАТО

Глава МИД РФ отметил, что граждане этих стран проходят специальный курс по использованию этого оружия

ООН, 24 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты уже долгие годы размещают свое ядерное оружие на территории пяти стран - членов НАТО, а их граждане проходят специальный курс по использованию этого оружия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Американцы <…> уже давным-давно, долгие десятилетия держат свое ядерное оружие на территории пяти стран - членов НАТО, и граждане этих стран проходят обучение по применению этого ядерного оружия", - сказал глава российского дипведомства.

В этой связи он отметил, что менталитет американских политиков таков, что "он скоро будет мешать уже развитию человечества", поскольку "нельзя все время жить на неоколониальном подходе, используя неоколониальные практики".