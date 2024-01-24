Лавров: РФ настаивает на четком графике в вопросе создания палестинского государства

Глава МИД сообщил, что Россия заинтересована в долгосрочном решении вопроса

ООН, 24 января. /ТАСС/. Россия настаивает на практических шагах и четком графике в вопросе создания палестинского государства, поскольку заинтересована в долгосрочном решении вопроса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Именно потому, что мы заинтересованы в долгосрочном решении, мы настаиваем не просто на обещании начать переговоры о создании Государства Палестина, а о том, чтобы такие шаги уже в практическом плане были сделаны, чтобы был четкий график", - сказал он.