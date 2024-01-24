Лавров призвал не упустить исторический шанс с решением палестинского вопроса

Глава МИД РФ также отметил необходимость обеспечения гарантий безопасности Израиля

ООН, 24 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не упустить редкий исторический шанс, который позволяет продвинуть решение о создании палестинского государства с одновременным обеспечением гарантий безопасности Израиля. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Если мы упустим нынешний момент, когда все переживают за происходящее, и не продвинем решение, обеспечивающее интересы палестинцев иметь жизнеспособное, дееспособное государство и одновременно обеспечивать гарантии безопасности Израиля, а это ключевая часть задачи, то мы упустим очень редкий исторический шанс", - сказал он.