Лавров заявил, что контактов между РФ и США практически нет

Глава МИД сообщил, что даже по линии обсуждения работы диппредставительств двух стран Вашингтон пытается получить одностороннюю выгоду

ООН, 24 января. /ТАСС/. Уровень отношений США и России низкий, контактов между странами практически нет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий в США и работы их дипломатов в Российской Федерации, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Глава МИД РФ отметил, что даже по линии обсуждения работы диппредставительств двух стран Вашингтон пытается получить одностороннюю выгоду. "Здесь тоже очень много попыток получить односторонние преимущества, попыток обвинить нас в каких-то шагах, хотя им прекрасно известно, что вся нынешняя история с дипломатическим присутствием началась с решения [44-го президента США Барака] Обамы: в декабре 2016 года, за три недели до инаугурации [45-го президента США Дональда] Трампа, демократическая администрация оставила такой подарочек - выгнали в общей сложности с семьями 120 наших людей из Вашингтона, причем по-американски благородно, дату, до которой они должны были вылететь в Россию, определили таким образом, чтобы не было прямого рейса из Вашингтона в Москву".