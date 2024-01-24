Лавров заявил, что США с Японией и Южной Кореей сколачивают военный блок

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что отношения между Россией и КНДР развиваются устойчиво и активно

ООН, 24 января. /ТАСС/. США с Японией и Южной Кореей сколачивают военный блок, который проводит учения для подготовки к войне с КНДР. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

При этом министр подчеркнул, что отношения между РФ и КНДР развиваются устойчиво и активно. "У нас отношения с Северной Кореей развиваются достаточно активно, устойчиво, мы видим, что они стремятся быть самостоятельными, не плясать ни под чью дудку, и мы видим, как США сколачивают новый военный блок вместе с японцами и Южной Кореей, блок, который наращивает военную активность, проводит беспрецедентно масштабные учения с открыто объявленной целью - подготовка к войне с КНДР", - сказал он.

Лавров указал, что риторика Японии и Южной Кореи по отношению к КНДР становится все более агрессивной. "Риторика, которая сейчас слышна из Южной Кореи, резко стала еще более нацеленной на Пхеньян. В Японии риторика нарастает, достаточно агрессивная", - сказал он.

Лавров заявил о наличии разговоров о желании блока США, Японии и Южной Кореи развивать связанное с ядерной сферой сотрудничество.