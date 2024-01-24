Лавров: Запад активно обсуждает вопрос размещения инфраструктуры НАТО в Японии

ООН, 24 января. /ТАСС/. Запад всерьез рассматривает возможность размещения в Японии инфраструктуры НАТО вслед за открытием в стране представительства Североатлантического альянса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Всерьез идет речь о том, чтобы в Японии появилось для начала представительство, а потом, скорее всего, инфраструктура НАТО. Американцы активно двигают и свою военную инфраструктуру, и инфраструктуру Североатлантического альянса в этот регион", - указал министр.

Лавров также обратил внимание на то, что ведутся разговоры об освоении треугольником США - Япония - Южная Корея "сотрудничества, связанного с ядерной сферой".