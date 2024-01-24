Россияне смогут проголосовать за президента в Багдаде, Эрбиле, Басре

Посол России в Багдаде Эльбрус Кутрашев отметил, что иракские власти настроены пресечь любые антироссийские акции

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россияне, находящиеся в Ираке, смогут проголосовать на выборах президента РФ на территории российских загранучреждений в Багдаде, Эрбиле и Басре. Об этом заявил посол России в Багдаде Эльбрус Кутрашев в интервью "Известиям".

"Посольство в Багдаде, генконсульства в Эрбиле и Басре", - перечислил дипломат участки для голосования в Ираке. "Мы, естественно, к этому готовы. У нас сотрудники с опытом голосования за рубежом", - добавил Кутрашев.

Комментируя возможное влияние внешних сил на ход голосования при российских загранучреждениях, посол обратил внимание, что у России в Ираке нет недоброжелателей. "У нас есть враги, в основном внешние, которые в Ираке окопались, либо террористическое подполье, - пояснил он. - У нас нет проблемы западной агентуры, которая раскачивает диаспору".

"Нам нужно только думать о физической безопасности в контексте высокой террористической угрозы и нашего противостояния с коллективным Западом, когда возможны провокации. Но мы знаем, что иракские власти настроены эти провокации пресечь, им не понравятся любые антироссийские акции", - указал Кутрашев.