Лавров: Москва сомневается, что Киев будет готов к какому-либо урегулированию

У главы МИД РФ спросили, верит ли он высказываниям бывшего президента США Дональда Трампа о том, что тот в случае возвращения в Белый дом остановит конфликт на Украине за несколько дней

ООН, 24 января. /ТАСС/. Россия сомневается, что украинские власти будут готовы пойти на какое-либо урегулирование. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

Министру был задан вопрос о том, верит ли он высказываниям бывшего президента США Дональда Трампа о том, что тот в случае возвращения в Белый дом остановит конфликт на Украине за несколько дней. "Масса событий и заявлений, ежедневно появляющихся в публичной сфере, которые можно подвергнуть такому же вопросу: вы верите или не верите? Я не хочу играть - я не могу верить во что-то, что не материализовано. Посмотрим. Я сомневаюсь, что украинская сторона будет готова на какое-либо урегулирование", - сказал министр.

Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в невежливой манере комментировал упомянутые высказывания Трампа. "В принципе у украинского руководства такой хамоватый стиль. Помните, [Олафа] Шольца, канцлера [ФРГ], посол Украины в Германии называл "обиженной ливерной колбасой". И ничего, Шольц - как бы все в порядке. Так что хамство у них в крови", - добавил он.