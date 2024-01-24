Лавров заявил, что России в последнюю очередь хочется "большой войны"

Глава МИД напомнил, что за свою историю Россия неоднократно переживала большие войны.

ООН, 24 января. /ТАСС/. Никому в мире не хочется большой войны, Россия этого желает в последнюю очередь. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Видимо, можно говорить о том, что сейчас многие поднимают тревогу в связи с тем, что растет эскалация, воинственная риторика. Ну да, наверное, никому не хочется большой войны. И нам в последнюю очередь", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о переживаниях в мире в связи с нынешним состоянием российско-американских отношений.

Глава МИД РФ напомнил, что за свою историю Россия неоднократно переживала большие войны.

Тем не менее эскалационные действия предпринимает американская сторона, внося, в частности, в доктринальные документы США, НАТО информацию о том, что Россия - главная прямая угроза, а Китай - главный вызов, отметил он. "Я вам больше скажу, они затягивают к себе нейтральные стороны", - добавил Лавров, упомянув при этом Финляндию и Швецию в контексте расширения НАТО.