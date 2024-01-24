Лавров заявил, что не встречался с Трампом в Нью-Йорке

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк 22 января для участия в работе Совета Безопасности ООН

ООН, 24 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН заявил, что не встречался в Нью-Йорке с экс-президентом США Дональдом Трампом.

"Я с ним [Трампом] не встречался", - ответил он на вопрос журналистов.

Лавров прибыл в Нью-Йорк 22 января для участия в работе Совета Безопасности ООН. В понедельник российский министр выступил на инициированном Россией заседании Совбеза, посвященном ситуации на Украине. Во вторник глава дипломатии РФ принял участие в открытых дебатах СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Также у Лаврова состоялся ряд двусторонних встреч, включая переговоры с главами МИД Алжира, Индонезии, Иордании, Ирана, Ливана, Палестины, Турции, Швейцарии.