Лавров: глава МИД Швейцарии заявил о готовности Конфедерации быть посредником по Украине

При этом глава МИД РФ напомнил, что, согласно стратегии национальной безопасности этой страны, Швейцария готова и заинтересована выстраивать европейскую безопасность не с Россией, а против России

ООН, 24 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе встречи в Нью-Йорке 23 января заявил о готовности Конфедерации быть посредником на переговорах с Украиной.

"Я вчера встречался с министром иностранных дел Швейцарии, и он меня убеждал, что они могут, как они раньше делали, быть посредниками в любом вопросе", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Я привлек его внимание к тому, что у них сейчас есть стратегия национальной безопасности, которая уже согласована и будет охватывать с 2024 по 2027 годы. В этой стратегии записано: Швейцария готова и заинтересована выстраивать европейскую безопасность не с Россией, а против России", - продолжил министр.

Лавров подчеркнул, что это отражает, насколько системно главный гарант западного единства вбивает в голову даже нейтральным странам необходимость наступать с антироссийских, русофобских позиций.