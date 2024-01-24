Лавров заявил, что РФ не признает талибов до выполнения ими политических обязательств

Глава МИД РФ уточнил, что речь идет об уважении прав человека и инклюзивности власти

ООН, 24 января. /ТАСС/. Россия не признает правительство, сформированное движением "Талибан" (запрещено в РФ), до выполнения таких политических обязательств, как уважение прав человека и инклюзивность власти. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Мы в контакте с талибами как с людьми, которые имеют реальную власть в стране, но мы, как и все остальные члены ООН, пока официально не признаем "Талибан", поскольку они обязались выполнить несколько условий, в том числе уважение прав человека, прежде всего - девочек и женщин, и создание инклюзивного правительства", - сказал он.

Лавров в этой связи отметил, что создание в Афганистане инклюзивного правительства необходимо "не только с точки зрения этнического происхождения". "Потому что в правительстве талибов есть и узбеки, и таджики, и пуштуны, и хазарейцы, но они все политически талибы. А мы ведем речь о том, чтобы все-таки не только этно-конфессиональная инклюзивность была обеспечена, но и политическая", - подчеркнул министр.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы члены движения "Талибан" развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа они без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.