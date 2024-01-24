Лавров: роль главных посредников на Ближнем Востоке должны играть страны региона

Глава МИД РФ отметил, что такие страны как Иордания, Катар, ОАЭ и другие "готовы взять на себя такую инициативную роль"

ООН, 24 января. /ТАСС/. Лидирующую роль в посредническом механизме на Ближнем Востоке должны играть региональные страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Я считаю, что новый [посреднический] механизм должен возглавляться и должен состоять из ядра региональных стран", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, считает ли он, что ближневосточной "квартет" умер.

"Если они [страны региона] сочтут целесообразным, чтобы к этим [посредническим] усилиям подключились Россия, Китай, другие страны внешнего круга, то это будет их решение, и, наверное, всем надо будет тогда договориться работать слаженно и не пытаться какие-то параллельно запускать схемы, которые отвлекают внимание", - добавил он.

По словам министра, такие региональные страны как Иордания, Катар, ОАЭ и другие "готовы взять на себя такую инициативную роль". "Это будет непросто, потому что инстинкты умирают долго, и американский инстинкт самим решать все вопросы и говорить всем, кто что должен делать и кого, скажем, [президент Государства Палестина] Махмуд Аббас должен выделить в качестве протектора Газы, - эти инстинкты никуда не исчезают", - указал он.

Лавров обратил внимание, что у России нет разговора с США по Ближнему Востоку. "Хотя уж где-где, а здесь какие-то коллективные усилия в поддержку региональных государств были бы уместны. Но все перечеркнуто", - добавил глава российского МИД.