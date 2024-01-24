Лавров: Турция многократно говорила РФ, что будет соблюдать конвенцию Монтре

Глава МИД РФ отметил, что позиция Турции неоднократно заявлялась России

ООН, 24 января. /ТАСС/. Турецкие партнеры многократно заверяли Россию, что будут соблюдать Конвенцию Монтрё, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН).

Комментируя по просьбе журналиста озвученное помощником министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер стремление Вашингтона работать с Анкарой над тем, чтобы постепенно уйти в нынешней ситуации вокруг Украины от применения Конвенции Монтрё и вновь открыть черноморские проливы, Лавров отметил, что позиция Турции неоднократно заявлялась России.

"Нам турецкие коллеги многократно говорили, что как хранители наследия Конвенции Монтрё они будут строго руководствоваться ее положениями. [Министр обороны США] Ллойд Остин же вернулся на работу, наверное, поэтому они сейчас так активизировались. Нет, я не думаю, что это у них получится", - заметил глава российской дипломатии.

Конвенция Монтрё была подписана 20 июля 1936 года и вступила в силу 9 ноября того же года. Она закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, передав ей функции по наблюдению и контролю за проходами судов через проливы. При этом конвенция регулирует именно проход военных кораблей, для гражданских судов всех стран сохранена свобода прохода через проливы как в мирное, так и в военное время.