Лавров удивлен, что США предлагают РФ обсуждать число охранников у послов

На вопрос о возможности заморозки отношений между двумя странами глава МИД РФ ответил, что этих отношений "практически нет"

ООН, 24 января. /ТАСС/. Предложения Вашингтона Москве по обсуждению числа охранников у послов в диппредставительствах двух стран вызывают недоумение, в такое сложно поверить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Идет разговор [между РФ и США] нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыпятся, как работать дипломатическим миссиям, сколько сотрудников безопасности должен иметь американский посол, при том что нашему послу, по убеждению американцев, нужно меньше сотрудников обеспечения его безопасности. Честно, даже не верится, что эти темы обсуждаются", - дал оценку происходящему глава российской дипломатии.

На вопрос журналиста о возможности заморозки отношений между двумя странами Лавров ответил, что этих отношений "практически нет".