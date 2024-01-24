Лавров: у Путина есть приглашение посетить КНДР и Турцию, а также другие страны

График контактов президента формируется в Кремле, его администрацией, подчеркнул глава МИД РФ

ООН, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить КНДР и Турцию, а также другие страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Визит в Турцию. Кстати, меня спрашивали и про визит в Северную Корею, могу сказать, что президент Путин имеет приглашение от этих двух стран, от их лидеров и от многих других своих зарубежных партнеров", - сказал министр, отвечая на вопрос, есть ли в планах у Путина визит в Турцию в ближайшем будущем.

"График его контактов формируется в Кремле, его администрацией", - добавил Лавров.

Ранее турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила, что власти Турции ожидают визита Путина в республику 12 февраля. Дополнительных подробностей относительно поездки газета не приводила. В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что визит Путина в Турцию в настоящее время готовится. Комментируя возможный визит президента в КНДР, Песков отметил, что Путин не планирует посещать республику до выборов 2024 года.