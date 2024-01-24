Лавров заявил, что действия США на Ближнем Востоке в очередной раз привели к трагедии

Глава МИД РФ напомнил, что Вашингтон сам прекратил деятельность "квартета" международных посредников и "взял все на себя"

ООН, 24 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал палестино-израильский конфликт "еще одним примером ситуации", когда политика США на Ближнем Востоке привела к трагедии в регионе.

Министр напомнил, что Соединенные Штаты сами прекратили деятельность "квартета" международных посредников и "взяли все на себя". "Чем это закончилось - мы видим. Это просто еще один пример ситуации, когда в случае американского лидерства мы получаем трагедию", - отметил он на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

По мнению Лаврова, последствия американской политики в регионе "все понимают примерно одинаково". "Ни одна авантюра [США] не увенчалась ситуацией, когда страна, подвергшаяся нападению, стала бы жить лучше. Некоторых стран практически не существует. Например, Ливия - ее государственность разрушена полностью. Ирак - все знают, как позорно американская дипломатия пыталась обосновать эту агрессию, полностью провалившись со своими так называемыми вещественными доказательствами", - сказал глава МИД.

Он также подчеркнул, что именно после вторжения Соединенных Штатов в страны Ближнего Востока там появлялись террористические организации. Сегодня, незаконно находясь в Сирии, американцы тренируют боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), а затем используют их для участия в других операциях.

"Нам, например, известно, что в Сирии на тех базах, которые американцы создали на востоке страны, где они пытаются учредить некое квазигосударство курдов, создавая тем самым взрывоопасную проблему регионального масштаба, по-прежнему общаются с отдельными боевиками "Исламского государства", которые проводят там реабилитацию, тренируются, и которые по указанию своих американских хозяев участвуют в целом ряде операций, террористических акциях далеко за пределами Ближнего Востока", - проинформировал Лавров.