Лавров назвал "чистой воды разбоем" агрессию Британии и США в Красном море

Глава МИД РФ отметил, что организаторы этой агрессии "лгут, когда заявляют, что это самозащита в соответствии с Уставом ООН"

ООН, 24 января. /ТАСС/. Агрессия Лондона и Вашингтона в Красном море является чистой воды разбоем, а не самообороной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Идет агрессия прямая, незаконная, нарушение всех принципов международного права. Организаторы этой агрессии - они лгут, когда заявляют, что это самозащита в соответствии с Уставом ООН, - сказал Лавров. - Наше представительство в Нью-Йорке распространило вчера или позавчера <…> документ, который по полочкам раскладывает все аргументы, которые были употреблены британцами и американцами, и [аргументы] показывают, что это чистой воды разбой, а никакая не самооборона".

Эскалация в Красном море

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали более 30 гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов по позициям "Ансар Аллах", основной целью которых стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением. Стороны отметили, что путем бомбардировок объектов хуситов намерены "восстановить стабильность в Красном море" и обеспечить свободу навигации.